Помогите пожалуйста срочно сейчас номер 580 (б)

Математика
Помогите пожалуйста срочно сейчас номер 580 (б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кратные 5 - считаются те произведения, в которых хоть один множитель оканчивается на 5 или 0. 8*17*9=1224 - не кратны 5 4*15*31=1860 - кратны 5 7*100*9=6300 - кратны 5 6*19*45=5130 - кратны 5. Отметь, как лучший, пожалуйста!)))
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