1) Какие из чисел 44, 444, 4444, 444 444, 555, 5555 делятся на 3? 2) Какае из чисел 81, 818, 8181, 81 818, 818 818 делятся на 9?
Математика
1) Какие из чисел 44, 444, 4444, 444 444, 555, 5555 делятся на 3? 2) Какае из чисел 81, 818, 8181, 81 818, 818 818 делятся на 9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)444,555 2)81,8181,81
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