Постройте на одном чертеже графики зависимости пути от времени для двух автомоби??ей выехавшиходновременно из посёлка. Скорость первого автомобиля 60 км.ч, а скорость второго 80 км ч.Сравните эти графики: что у них общего и чем...
Физика
Постройте на одном чертеже графики зависимости пути от времени для двух автомоби??ей выехавшиходновременно из посёлка. Скорость первого автомобиля 60 км.ч, а скорость второго 80 км ч.Сравните эти графики: что у них общего и чем они различаются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой строчке автомобиль!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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