Постройте на одном чертеже графики зависимости пути от времени для двух автомоби??ей выехавшиходновременно из посёлка. Скорость первого автомобиля 60 км.ч, а скорость второго 80 км ч.Сравните эти графики: что у них общего и чем...

Физика

Постройте на одном чертеже графики зависимости пути от времени для двух автомоби??ей выехавшиходновременно из посёлка. Скорость первого автомобиля 60 км.ч, а скорость второго 80 км ч.Сравните эти графики: что у них общего и чем они различаются?

Автор: Гость