Как сделать картинку с домашним заданием в эту программу
Информатика
Как сделать картинку с домашним заданием в эту программу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда задаешь вопрос, внизу есть иконка с картинкой. Нажимаешь на неё и выбераешь фото с домашкой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Русский язык
Одно из этих слов- довольно рапространенная русская фамилия. какое? Отечество Род??на Страна Государство Отчизна
Математика
1) Какие из чисел 44, 444, 4444, 444 444, 555, 5555 делятся на 3? 2) Какае из чисел 81, 818, 8181, 81 818, 818 818 делятся на 9?