Как сделать картинку с домашним заданием в эту программу

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Как сделать картинку с домашним заданием в эту программу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда задаешь вопрос, внизу есть иконка с картинкой. Нажимаешь на неё и выбераешь фото с домашкой.
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