Скласти план до сказки сорочане гниздо
Литература
Скласти план до сказки сорочане гниздо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Жил у речки рыбак. 2.Стеклянный ящик. 3.Милосердные рыбаки. 4. убеждения рыбалка Жене. 5. умение приемышей и ненависть детей рыбака. 6. несчастье приемных детей. 7. Истина из разговора птиц. 8. рассказ про птицу правду. 9. поиски замка. 10. страх мальчика. 11. разоблачение ведьмы. 12. птица правда и король. 13. празднование.
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