Скласти план до сказки сорочане гниздо

Гость: Гость:

1.Жил у речки рыбак. 2.Стеклянный ящик. 3.Милосердные рыбаки. 4. убеждения рыбалка Жене. 5. умение приемышей и ненависть детей рыбака. 6. несчастье приемных детей. 7. Истина из разговора птиц. 8. рассказ про птицу правду. 9. поиски замка. 10. страх мальчика. 11. разоблачение ведьмы. 12. птица правда и король. 13. празднование.