При каких значениях а выражение 6а+1 принимает положительные значения? 1) аlt;-6 2)alt;-1/6 3)agt;-6 4)agt;-1/6

Алгебра
При каких значениях а выражение 6а+1 принимает положительные значения? 1) аlt;-6 2)alt;-1/6 3)agt;-6 4)agt;-1/6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Мой" ответ a>-1 а в вириантах можешь написать 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста 10 слов слов не с причастиями и 10 слов с ущ ющ ащ ящ
Ответить
Математика
Дві людини за 2 хвилини прив’язують 2 мотузки. Скільки потрібно людей, щоб вони за 20 хвилин прив’язали 20 мотузок.
Ответить
Информатика
Как сделать картинку с домашним заданием в эту программу
Ответить
Русский язык
Мини сочинение с эпиграфом 1-2
Ответить
Литература
Скласти план до сказки сорочане гниздо
Ответить