При каких значениях а выражение 6а+1 принимает положительные значения? 1) аlt;-6 2)alt;-1/6 3)agt;-6 4)agt;-1/6
Алгебра
При каких значениях а выражение 6а+1 принимает положительные значения? 1) аlt;-6 2)alt;-1/6 3)agt;-6 4)agt;-1/6
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Гость:
"Мой" ответ a>-1 а в вириантах можешь написать 4
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