Помогите написать мини сочинения о чем бы я хотел сказать нарциссу

Гость: Гость:

Я хотел бы сказать Нарциссу то что нельзя быть самовлюбимым,потому что если любить только себя и уважать,то тругие не будут уважать его. Поэтому его и наказала "богиня?" за то что он был таким,и не отвечал взаимностью. И влюбился в свое отражение.