Помогите написать мини сочинения о чем бы я хотел сказать нарциссу

Литература
Помогите написать мини сочинения о чем бы я хотел сказать нарциссу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хотел бы сказать Нарциссу то что нельзя быть самовлюбимым,потому что если любить только себя и уважать,то тругие не будут уважать его. Поэтому его и наказала "богиня?" за то что он был таким,и не отвечал взаимностью. И влюбился в свое отражение.
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