Письмо школьника 4 класса на английском языке

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Письмо школьника 4 класса на английском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello!My name is Dasha. I am ten years old. I study at school. My favorite subjects are English and PE. My best frend name's is Masha. She is studying in my class. 
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