Помогите пожалуйста вас умоляю

Математика
Помогите пожалуйста вас умоляю
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Автор: Гость
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Гость:
Вот решение) думаю помогла быстро) буду рада, за отметку ЛУЧШЕГО ОТВЕТА)
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