Көне ескерткіштер-дала көрікі

Қазақ тiлi
Көне ескерткіштер-дала көрікі
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древние памятни  Послания монументов, памятник силы 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Что делать когда ожогся выскочил волдырь
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему,, Мой любопытный,трусливый и обидчивый котёнок"
Ответить
Математика
Вычислите удобным способом 36*25 25*13 Образец:75*24 = 15*5*6*4=(5*6) * (15*4) = 30*60= 1800
Ответить
Алгебра
Помогите пж срочноооооо!
Ответить
История
1) Используя текст и иллюстрации, опишите снаряжение рыцаря, замок и его осаду.2) Об??ясните, почему военное дело было в Средние века основным заня...
Ответить