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Көне ескерткіштер-дала көрікі
Қазақ тiлi
Көне ескерткіштер-дала көрікі
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Древние памятни Послания монументов, памятник силы
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