Вычислите удобным способом 36*25 25*13 Образец:75*24 = 15*5*6*4=(5*6) * (15*4) = 30*60= 1800
Математика
Вычислите удобным способом 36*25 25*13 Образец:75*24 = 15*5*6*4=(5*6) * (15*4) = 30*60= 1800
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36×25=6×6×5×5=(6×5)×(6×5)=30×30=900 25×13=5×5×13=(5×13)×5=65×5=325
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