Сочинение на тему,, Мой любопытный,трусливый и обидчивый котёнок"

Гость: Гость:

У меня есть мой любимый котик. Он рыжий-бело. Мне он очень нравиться. Ему 1 год и 5 месяца. Он мне очень нравиться, но он без башенный, трусливый и обидчивый. Один раз утром он мне разбудил в школу. Я встала, умылась, оделась, позавтракала, и он у меня попросил кушать, а я его пнула под зад. Он обиделся и когда я ушла я думаю что он плакал. В этот же день ночью Вася (кот) спал на кресле, а я рядом с ним на кровати. И вдруг заскрипела дверь, и окно. Вася спрыгнул с кресла, и разбудил меня. Я встала закрыла окно и дверь.