СРОЧНО!!! РЕШИТ ПОЖАЛУЙСТА ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ЛОГАРИМФМИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ. !!!! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ И ОБОСНОВАНИЕМ. #13, #15. ДАЮ 14 БАЛЛОВ.

Алгебра
СРОЧНО!!! РЕШИТ ПОЖАЛУЙСТА ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ЛОГАРИМФМИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ. !!!! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ И ОБОСНОВАНИЕМ. #13, #15. ДАЮ 14 БАЛЛОВ.
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