Решите а и г срочно!!
Математика
Решите а и г срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 5 6 3 3 7 7 40 6 18 1 22 1 66 3 122 4 178 -- - -- + -- = -- - -- = -- -- + ----- = ----- 6 8 9 48 48 48, 144 144 144 Смогла только первый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
СРОЧНО!!! РЕШИТ ПОЖАЛУЙСТА ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ЛОГАРИМФМИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ. !!!! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ И ОБОСНОВАНИЕМ. #13, #15. ДАЮ 1...
Математика
Помогите придумать 6 уравнений и придумать одну выражение которое можно упростит?? и ответы скажите пж =(
Математика
Қазақ тiлi
Технология