Решите а и г срочно!!

Математика
Решите а и г срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 5       6 3       3 7       7  40     6  18     1 22    1 66     3   122     4 178    --   -     --   +    --   =       --  -        --  =     --        --    +     -----  =    -----    6          8         9            48          48       48,     144         144        144 Смогла только первый
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