Нужно разложить 29 яблок поровну. в 4 корзины. Сколько яблок окажется в каждой корзине Сколько яблок останется?
Математика
Нужно разложить 29 яблок поровну. в 4 корзины. Сколько яблок окажется в каждой корзине Сколько яблок останется?
Ответ(ы):
Гость:
1) 29:4=7 2)29-28= осталось 1 яблоко
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