Нужно разложить 29 яблок поровну. в 4 корзины. Сколько яблок окажется в каждой корзине Сколько яблок останется?

Математика

Нужно разложить 29 яблок поровну. в 4 корзины. Сколько яблок окажется в каждой корзине Сколько яблок останется?

Автор: Гость