Нужно решить примеры:) а) -3^-4 б) -(-5)-2 в) (-2)^-4 г) -(-2)^-5 д) 2^-1 +3^-1 е)2^-2 - 3^-2 ж) 3^-2 + 3^-3 з) 5^-2 - 4^-2

Алгебра

Нужно решить примеры:) а) -3^-4 б) -(-5)-2 в) (-2)^-4 г) -(-2)^-5 д) 2^-1 +3^-1 е)2^-2 - 3^-2 ж) 3^-2 + 3^-3 з) 5^-2 - 4^-2

Автор: Гость