Знайти,при якому значенні а рівняння ах квадрат-8х+2=0 має один корінь і знайти йей корінь.

Алгебра
Знайти,при якому значенні а рівняння ах квадрат-8х+2=0 має один корінь і знайти йей корінь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A= -8 -8x²-8x+2=0 D=64-64=0 x= 8/ 2*(-8) = -1/2 = -0.5
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