Дополните данные предложения придаточными условными частями. 1.Это задание буде?? выполнено.... 2.Хорошо человеку...... 3. ...... на помощь придут товарищи.

Русский язык
Дополните данные предложения придаточными условными частями. 1.Это задание буде?? выполнено.... 2.Хорошо человеку...... 3. ...... на помощь придут товарищи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Это задание будет выполнено хорошо ,если вы повторите правила. 2)Хорошо человеку ,если он не одинок.3) Все будет хорошо ,если на помощь придут товарищи . (вопрос будешь задавать : при каком условии?)
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