Дополните данные предложения придаточными условными частями. 1.Это задание буде?? выполнено.... 2.Хорошо человеку...... 3. ...... на помощь придут товарищи.
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Дополните данные предложения придаточными условными частями. 1.Это задание буде?? выполнено.... 2.Хорошо человеку...... 3. ...... на помощь придут товарищи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Это задание будет выполнено хорошо ,если вы повторите правила. 2)Хорошо человеку ,если он не одинок.3) Все будет хорошо ,если на помощь придут товарищи . (вопрос будешь задавать : при каком условии?)
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