Составьте схему процессов, происходящих на электродах, при электролизе водного р??створа Х. Вычислите время, в течение которого должен быть пропущен ток силой I A через раствор, чтобы на катоде выделилось m (г) металла Раствор...
Химия
Составьте схему процессов, происходящих на электродах, при электролизе водного р??створа Х. Вычислите время, в течение которого должен быть пропущен ток силой I A через раствор, чтобы на катоде выделилось m (г) металла Раствор NiSO4 Катод платиновый Анод платиновый I, А - 1,5 m(г) - 5,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из условия задачи следует, что на платиновом катоде происходит восстановление катионов никеля до металла: Ni 2+ + 2e- = Ni На платиновом аноде будет происходить окисление воды до свободного кислорода: H2O – 2e- = 2 H+ + ½ O2 Суммарное уравнение: NiSO 4 + H2O = Ni + H2SO4 + 1/2 O2 A(Ni) = 58.693 г/моль По закону электролиза Фарадея масса выделившегося металла m равна: m = ItM/(Fz), где I-сила тока (А или Кл/с), t – время (с), M – молярная масса металла (г/моль), F – постоянная Фарадея (96485 Кл/моль), z – число электронов, участвующих в реакции восстановления металла. t = Fmz/(MI) = 96485 Кл/моль * 5,9 г * 2 / (58,693 г/моль * 1,5 Кл/с) = 12932 с = 3 ч 35 м 32 с
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