Скласти речення зі словом Іван

Українська мова
Скласти речення зі словом Іван
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Іван і Іра сьогодні допомагали мамі. Іван найкращий учень у класі. Мого друга (брата) ,(тата), (дідуся), звати Іван. Іван дуже вихований,чесний,розумний і добрий хлопчик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Какие экзамены нужно сдаваать в 7 классе
Ответить
Английский язык
59 помогите пожалуйста
Ответить
Биология
Схема жизненного цикла молочной планарии в рисунках
Ответить
Физика
В системе, схема которой приведена на рисунке, кубик массой 7m может скользить без ??рения по горизонтальной поверхности. С каким ускорением движет...
Ответить
Алгебра
При каком значении аргумента значение функции, заданной формулой у=х2 (в квадрате), равно 25?
Ответить