Скласти речення зі словом Іван
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Скласти речення зі словом Іван
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Іван і Іра сьогодні допомагали мамі. Іван найкращий учень у класі. Мого друга (брата) ,(тата), (дідуся), звати Іван. Іван дуже вихований,чесний,розумний і добрий хлопчик.
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