Log5 (x+1/10)=log5(2/x) Помогите!

Гость: Гость:

Log5 (x+0.1)=log5 (2/x) x+0.1=2/x и x>0 (по области определения функции y=log5 (x)) x+0.1=2/x |*x (мы это можем делать т.к. знаем, что x не равен 0 (x>0)) x^2+0.1x-2=0 |*10 10x^2+x-20=0 D=1+20*10*4=801 x=(-1+801^0.5)/20 >0 или x=(-1-801^0.5)/20 <0 - не подходит, т. к. x>0 Ответ: (-1+801^0.5)/20