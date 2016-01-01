Щоб легко розрізати великий шматок мила достатньо мати...а) гострий ніж..б) міцну нитку..в) зубило і молоток..г) пилку..д) шило???
Физика
Щоб легко розрізати великий шматок мила достатньо мати...а) гострий ніж..б) міцну нитку..в) зубило і молоток..г) пилку..д) шило???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конкурс Левеня ? 2016 фізика ?
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