Помагите пожалуйста сделать #220. Заранее спасибо .

Гость: Гость:

1) слово "разум" является существительным 2) слово отвечает на вопрос что? и является подлежащим в предложении: мой разум стал затуманен чем-то . Слово употреблено в ед. числе , изменяется по падежам(разум, разума,разуму, разум, о разуме...) и обозначает предмет 3) Так как сущ. - это часть речи, обозначающая предмет и изменяющаяся по падежам и числам, то вышеупомянутые пункты доказывают, что слово разум - это имя существительное.