Помагите пожалуйста сделать #220. Заранее спасибо .
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Помагите пожалуйста сделать #220. Заранее спасибо .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) слово "разум" является существительным 2) слово отвечает на вопрос что? и является подлежащим в предложении: мой разум стал затуманен чем-то . Слово употреблено в ед. числе , изменяется по падежам(разум, разума,разуму, разум, о разуме...) и обозначает предмет 3) Так как сущ. - это часть речи, обозначающая предмет и изменяющаяся по падежам и числам, то вышеупомянутые пункты доказывают, что слово разум - это имя существительное.
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