Log3 (x-1) + log3 (x+1) =1

Алгебра
Log3 (x-1) + log3 (x+1) =1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log3 (x-1)+log3 (x+1)=1 log3 ((x-1)*(x+1))=1 (x-1)(x+1)=3 x^2-1=3 x^2=4 x=2 или x=-2 Ответ: 2 или -2
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