30. Химический элемент А образует несколько аллотропных модификаций отличается самым высоким значением твердости. Вторую модификацию вы можете найти в своем пенале в составе простого карандаша. Химический элемент Б - образует с...

Химия

30. Химический элемент А образует несколько аллотропных модификаций отличается самым высоким значением твердости. Вторую модификацию вы можете найти в своем пенале в составе простого карандаша. Химический элемент Б - образует самый легкий газ. Горючее вещество желтого цвета В образует с веществом Б²↖⬇ с отвратительным запахом тухлых яиц. Определите элементы А, Б ,В. 1) А-Сера, Б-кислород, В-фосфор 2) А-углерод, Б-водород, В-сера 3) А-сера, Б-кислород, В-водород 4) А-фосфор, Б-водород, В-сера (Возможен один или два верных ответа)

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