Из точки, находящейся над землёй, одновременно бросили два шарика: один – вертика??ьно вверх с начальной скоростью V=10 м/с, второй – горизонтально с начальной скоростью u=24 м/с. Найти расстояние между шариками в тот момент, ...
Физика
Из точки, находящейся над землёй, одновременно бросили два шарика: один – вертика??ьно вверх с начальной скоростью V=10 м/с, второй – горизонтально с начальной скоростью u=24 м/с. Найти расстояние между шариками в тот момент, когда первый из них поднялся на максимальную высоту над поверхностью земли. Второй шарик в этот момент времени ещё не успел упасть на землю. Ответ выразить в мм, округлив до целых. Ускорение свободного падения g=10 м/с^2. Сопротивлением воздуха пренебречь.
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