Оценить количество электронов в 1 куб. метре меди, если считать, что на один атом приходится 1 электрон. Пожалуйста с решением и объяснением. Спасибо.

Физика

Оценить количество электронов в 1 куб. метре меди, если считать, что на один атом приходится 1 электрон. Пожалуйста с решением и объяснением. Спасибо.

Автор: Гость