Оценить количество электронов в 1 куб. метре меди, если считать, что на один атом приходится 1 электрон. Пожалуйста с решением и объяснением. Спасибо.
Физика
Оценить количество электронов в 1 куб. метре меди, если считать, что на один атом приходится 1 электрон. Пожалуйста с решением и объяснением. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса меди m=p*V=8900*1=8900 кг Число атомов меди равно числу электронов и равно N=m/m0=m*Na/M=8900*6*10^23/64*10^-3=834*10^26
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