СРОЧНО!!!Прям сейчас уже надо!Помогите очень надо
Английский язык
СРОЧНО!!!Прям сейчас уже надо!Помогите очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. can you open 2. mine is 3. hair (не исчисляемое) 4. you were wrong 5. you will visit 6. вместо seeing надо watching
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