Длина какой реки достигает 4000 км 1)Енисей 2)Амур 3)Волга 4)Лена

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Длина какой реки достигает 4000 км 1)Енисей 2)Амур 3)Волга 4)Лена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река Волга, её длина  3530 км
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