Птжалуйста поомгите номер 6 7 8 9 10 плиииззз

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Птжалуйста поомгите номер 6 7 8 9 10 плиииззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6, B 7,A 8,5 9,2 10 2 b vvvjhxxrjzJFjfFhstdgjsts
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