Образовать временные формы от глаголов петь спеть копать выкопать
Русский язык
Образовать временные формы от глаголов петь спеть копать выкопать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петь- пою(настоящее время) , пел(прошедшее), буду петь (будущее) спеть (про фрукт)- спею (настоящее) , спел(прошедшее), буду спеть (будущее) спеть (про песню) спою(будущее), спел (прошедшее) копать -копаю(настоящее), копал (прошедшее), буду копать (будущее) выкопать - выкопаю (будущее), выкопал (прошедшее)
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