Образовать временные формы от глаголов петь спеть копать выкопать

Гость: Гость:

Петь- пою(настоящее время) , пел(прошедшее), буду петь (будущее) спеть (про фрукт)- спею (настоящее) , спел(прошедшее), буду спеть (будущее) спеть (про песню) спою(будущее), спел (прошедшее) копать -копаю(настоящее), копал (прошедшее), буду копать (будущее) выкопать - выкопаю (будущее), выкопал (прошедшее)