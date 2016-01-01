Проэкт красная книга россии амурский тигр

Гость: Гость:

Паспорт проектной работы. Название проекта: Амурский тигр Руководитель проекта – Баштанник Наталья Евгеньевна, учитель Основ проектной деятельности МБОУ СОШ № 31 г. Новочеркасска Консультанты проекта: Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту: природоведение, основы проектной деятельности. Учебная тема: Охрана животных. Природоведение. 5 класс Автор проекта: Богатырева Юлия, ученица 5 б класса Тип проекта: Учебный Цель проекта: Узнать больше об амурском тигре, рассказать Задачи проекта: - Составить план работы - Найти материал об амурском тигре - Проанализировать материал, отобрать текст для сообщения и презентации - Проконсультироваться с учителем природоведения - Подготовить презентацию в программе Microsoft Office PowerPoint - Рассказать материал ученикам 5 класса в увлекательной форме Продукт проекта: презентация «Амурский тигр» к уроку природоведения Предполагаемая аудитория: ученики 5-х классов Аннотация: Я долго думала, какой проект выбрать, и остановилась на теме «Амурский тигр». Я давно увлекаюсь изучением животных попавших в Красную книгу один из них - амурский тигр. Мне было очень интересно узнать больше об амурских тиграх и поделиться с классом полученной информацией. Амурский/уссурийский тигр — объект поклонения многих народностей Дальнего Востока. В 1988 году тигр был официальным талисманом Летних олимпийских игр в Сеуле. В Китае за убийство амурского тигра предусмотрена смертная казнь. Практическая значимость. На основе собранного материала подготовлена презентация «Амурский тигр» к уроку природоведения для учащихся 5 класса (Приложение 3).