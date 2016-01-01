ПОМОГИТЕ. Задание из ЕГЭ 2016 по информатике (B15). Сколько различных решений имеет ??р-е? Условие на прикреплённом изображении. Вместо ≡ здесь ↔

Информатика
ПОМОГИТЕ. Задание из ЕГЭ 2016 по информатике (B15). Сколько различных решений имеет ??р-е? Условие на прикреплённом изображении. Вместо ≡ здесь ↔
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При решении этого задания надо знать: A≡B =A*B+¬A*¬B    (***) таблицы истинности: A B  A≡B    A+B    A*B 0 0    1          0        0 0 1    0           1       0 1 0    0          1        0 1  1    1           1         1 -------------------------------- C учётом формулы (***) представим восьмое (последнее) уравнение в виде: (x8≡x9)+(x8≡x10)=0;  лог. сложение =0, когда оба слагаемых =0; 0'  ≡  1  +  0'≡  1 =  0     - при х10=1 возможно 1 решение                                                       х8=0 х9 =1 1' ≡   0 +  1'≡   0 =   0     - при х10 =0 возможно 1 решение                                                        х8=1  х9=0 подставим полученные решения в седьмое (предпоследнее) уравнение: (х7≡х8)+(х7≡х9) = 1  0 '  ≡0+   0'  ≡ 1    =1      имеем четыре решения х7  х8   1'≡  0 +   1'≡  1    =1                                                0    0 ---------------------------                                                  0    1    0' ≡ 1 + 0' ≡   0  =1                                                 1    0    1' ≡  1 +1 ' ≡  0 =1                                                  1    1 ---------------------------------------------------------------------------------- подставляя из в шестое (сверху) уравнение, действуя аналогичным образом, можно убедиться, что решений  (х6 ; х7) станет шесть , их надо подставить в пятое ур=е и тд. --------------------------------------------------------  №уравнения    8     7     6    5       4    3      2      1 кол. решений    2     4    6     8     10   12    14    16 Ответ 16
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