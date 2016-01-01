ПОМОГИТЕ. Задание из ЕГЭ 2016 по информатике (B15). Сколько различных решений имеет ??р-е? Условие на прикреплённом изображении. Вместо ≡ здесь ↔

Гость: Гость:

При решении этого задания надо знать: A≡B =A*B+¬A*¬B (***) таблицы истинности: A B A≡B A+B A*B 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 -------------------------------- C учётом формулы (***) представим восьмое (последнее) уравнение в виде: (x8≡x9)+(x8≡x10)=0; лог. сложение =0, когда оба слагаемых =0; 0' ≡ 1 + 0'≡ 1 = 0 - при х10=1 возможно 1 решение х8=0 х9 =1 1' ≡ 0 + 1'≡ 0 = 0 - при х10 =0 возможно 1 решение х8=1 х9=0 подставим полученные решения в седьмое (предпоследнее) уравнение: (х7≡х8)+(х7≡х9) = 1 0 ' ≡0+ 0' ≡ 1 =1 имеем четыре решения х7 х8 1'≡ 0 + 1'≡ 1 =1 0 0 --------------------------- 0 1 0' ≡ 1 + 0' ≡ 0 =1 1 0 1' ≡ 1 +1 ' ≡ 0 =1 1 1 ---------------------------------------------------------------------------------- подставляя из в шестое (сверху) уравнение, действуя аналогичным образом, можно убедиться, что решений (х6 ; х7) станет шесть , их надо подставить в пятое ур=е и тд. -------------------------------------------------------- №уравнения 8 7 6 5 4 3 2 1 кол. решений 2 4 6 8 10 12 14 16 Ответ 16