Чему равна масса образующегося оксида металла, учитывая, что для сгорания 48 г металла расходуется 22.4 л кислорода (н.у) ?
Химия
Чему равна масса образующегося оксида металла, учитывая, что для сгорания 48 г металла расходуется 22.4 л кислорода (н.у) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса кислорода = 32 г, т.к. 22,4 л занимают объем 1 моль кислорода при н.у. Поэтому масса оксида металла = 48 г + 32 г = 80 г Ответ: 80 г
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