Старину гости подносили чарку с медом. Ковш вмещает 6 чарок, а ведро 11 ковшей. объем чарки 123мл. каков объем ковша? ведра?
Математика
Старину гости подносили чарку с медом. Ковш вмещает 6 чарок, а ведро 11 ковшей. объем чарки 123мл. каков объем ковша? ведра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123*6=738 мл-объем ковша 738*11=8118 мл-объем ведра 8118мл=8 литров 118мл Ответ: 738 мл, 8118 мл
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