Густой пар поднимался от дремавшей под палящим солнцем земли. Задание: Выпишите ??се возможные словосочетания

Гость: Гость:

1) Пар (какой?) густой 2) Поднимался (откуда?, от чего?) от земли 3) Земли (какой?) дремавшей 4) Дремавшей (под чем?) под солнцем 5) Солнцем (каким?) палящим Главные члены предложения не являются словосочетанием.