Густой пар поднимался от дремавшей под палящим солнцем земли. Задание: Выпишите ??се возможные словосочетания

Русский язык
Густой пар поднимался от дремавшей под палящим солнцем земли. Задание: Выпишите ??се возможные словосочетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пар (какой?) густой 2) Поднимался (откуда?, от чего?) от земли 3) Земли (какой?) дремавшей 4) Дремавшей (под чем?) под солнцем 5) Солнцем (каким?) палящим Главные члены предложения не являются словосочетанием.
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