За 3часа30минут катер проходит по течению реки 140км, а против течения 50км за 1час 24 м??н.Найти собственную скорость и скорость течения реки.

Математика

За 3часа30минут катер проходит по течению реки 140км, а против течения 50км за 1час 24 м??н.Найти собственную скорость и скорость течения реки.

Автор: Гость