За 3часа30минут катер проходит по течению реки 140км, а против течения 50км за 1час 24 м??н.Найти собственную скорость и скорость течения реки.
Математика
За 3часа30минут катер проходит по течению реки 140км, а против течения 50км за 1час 24 м??н.Найти собственную скорость и скорость течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 минут 3 часа 30 минут = 3 30/60 ч = 3,5 ч 1 час 24 минуты = 1 24/60 ч = 1,4 ч ----------------------------------------------------- 1) 140 : 3,5 = 40 (км/ч) - скорость катера по течению реки; 2) 50 : 1,4 = 500/14 = 35 10/14 = 35 5/7 (км/ч) - скорость катера против течения реки; 3) (40 - 35 5/7) : 2 = 4 2/7 : 2 = 30/7 * 1/2 = 30/14 = 2 2/14 = 2 1/7 (км/ч) - скорость течения реки; 4) 40 - 2 1/7 = 35 5/7 + 2 1/7 = 37 6/7 (км/ч) - собственная скорость катера. Ответ: 37 целых 6/7 км/ч; 2 целых 1/7 км/ч.
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