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Звуковий аналіз слова пшоно
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Звуковий аналіз слова пшоно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пшоно - 5 букв; 4 звуків; 2 склади.
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