Вычислите координаты точек пересечения прямых У=1-4x и 2x-y=5

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Выразим из второго уравнения y 2x-y=5 y=2x-5 и приравняли y 1-4x=2x-5 6x=6 x=1 и тогда поставим в любое из уравнений найденный x и тогда получим, что y=1-4*1=-3 Ответ: (1;-3)