Пожалуйста, сделайте #18 и 19, срочно!!!!!
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Пожалуйста, сделайте #18 и 19, срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 номер 2) closest A 3) strongest A 4) more dangerous B 5) more popular A 6) highest B 7) the most serious B 8) tallest A 19 номер 2) a 3) a 4) b 5) c 6) a 7) a 8) c 9) a 10) b
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