К коромыслу весов подвешены два алюминиевых цилиндра одинакового объема. Если од??н цилиндр поместить в воду , а другой в масло

Физика
К коромыслу весов подвешены два алюминиевых цилиндра одинакового объема. Если од??н цилиндр поместить в воду , а другой в масло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жидкости на тело действует архимедова сила. Чем она больше, тем меньше вес. Fарх=gpжидVт. так как цилиндры одинаковы то сравнив плотности жидкостей можно сравнить и архимедову силу. рводы=1000кг/м^3 рмасла=930кг/м^3 значит Fархводы >Fархмасла Цилиндр в воде будет легче чем в масле
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