У Маши было 750 рублей а у саша в два раза больше сколько рублей было у них вместе
Математика
У Маши было 750 рублей а у саша в два раза больше сколько рублей было у них вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750*2=1500(у саши) 1500+750=2250 ответ:всего 2250 рублей
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