Подпишите под каждой фотографией название страны,гдн была создана этп скульптура, Чем различается изображение людей на фотографиях а и б? Чем можно объяснить замеченные вами оазличия? Помогите пожалуста

История

Подпишите под каждой фотографией название страны,гдн была создана этп скульптура, Чем различается изображение людей на фотографиях а и б? Чем можно объяснить замеченные вами оазличия? Помогите пожалуста

Автор: Гость