Подпишите под каждой фотографией название страны,гдн была создана этп скульптура, Чем различается изображение людей на фотографиях а и б? Чем можно объяснить замеченные вами оазличия? Помогите пожалуста

История
Подпишите под каждой фотографией название страны,гдн была создана этп скульптура, Чем различается изображение людей на фотографиях а и б? Чем можно объяснить замеченные вами оазличия? Помогите пожалуста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм..... Пиши грамотней и под какими фотографиями???
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Центр лесной промышленности западной сибири?
Ответить
Обществознание
Права несовершеннолетнего работника
Ответить
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! ТОЛЬКО НОРМАЛЬНО, А НЕ НА ОТЪ**ИСЬ 1)Привести примеры адаптаций в животном и растительном мире. 2)Как возникли...
Ответить
Английский язык
Как будет по английски- что ты приготовил поесть?
Ответить
Литература
Что общего у стихотворений: Пожалуйста помогите! Александр Твардовский : На дн?? моей жизни, на самом донышке Захочется мне посидеть на...
Ответить