Подпишите под каждой фотографией название страны,гдн была создана этп скульптура, Чем различается изображение людей на фотографиях а и б? Чем можно объяснить замеченные вами оазличия? Помогите пожалуста
История
Подпишите под каждой фотографией название страны,гдн была создана этп скульптура, Чем различается изображение людей на фотографиях а и б? Чем можно объяснить замеченные вами оазличия? Помогите пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм..... Пиши грамотней и под какими фотографиями???
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