Центр лесной промышленности западной сибири?
География
Центр лесной промышленности западной сибири?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сургут, Нижневартовск и другие в долине р. Обь.
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