ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! ТОЛЬКО НОРМАЛЬНО, А НЕ НА ОТЪ**ИСЬ 1)Привести примеры адаптаций в животном и растительном мире. 2)Как возникли данные приспособления и почему они носят относительный характер? Сформулируйте ...
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! ТОЛЬКО НОРМАЛЬНО, А НЕ НА ОТЪ**ИСЬ 1)Привести примеры адаптаций в животном и растительном мире. 2)Как возникли данные приспособления и почему они носят относительный характер? Сформулируйте вывод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, примеры адаптаций - введение животного в определенную среду обитания А возникли они при смене климата в данном регионе,животным приходилось либо одаптироватся, либо сдохнуть.
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