ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! ТОЛЬКО НОРМАЛЬНО, А НЕ НА ОТЪ**ИСЬ 1)Привести примеры адаптаций в животном и растительном мире. 2)Как возникли данные приспособления и почему они носят относительный характер? Сформулируйте ...

Биология

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! ТОЛЬКО НОРМАЛЬНО, А НЕ НА ОТЪ**ИСЬ 1)Привести примеры адаптаций в животном и растительном мире. 2)Как возникли данные приспособления и почему они носят относительный характер? Сформулируйте вывод.

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