Петр 1 издал указ согласно которому всем дворянам без свидетельства об образовании запрещалось

Гость: Гость:

Указ, согласно которому дворянину, не постигшему основ знаний, необходимых для службы, запрещалось жениться, издал 20 января 1714 года царь Петр I. По его распоряжению отпрыски дворянских родов отправлялись за счет государства за границу, где обучались различным наукам.