Кто решит хотя бы 2 задачи,тому 100 баллов,очень нужно!

Гость: Гость:

7). Т.к (cos54'cos9'+sin54'sin9') = формуле (cos(54'-9')) и это равно =cos45'=Корень из двух деленное на два. И два корень из двух умножить на корень из двух деленное на два равно =2. Ответ 2. 6). Sin 315'= sin 45'= Корень из двух деленное на два, то значит 15корень из двух умноженное на корень из двух деленное на два равно = 15. Ответ 15. ' Этот символ означает градус