Смысл выкупных операций и что это такое ?

История
Смысл выкупных операций и что это такое ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выкупная операция — государственная кредитная операция, проведённая правительством  Российской империи в связи с уничтожением крепостного права ( Крестьянская реформа 1861 года). Операция была проведена с целью способствовать переходу надельной земли в собственность крестьян. До выкупа крестьяне, оставаясь лично свободными, продолжали расплачиваться за пользование помещичьей землёй через  барщину и  оброк.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Деление с остатком 3805 поделить на 50 равно
Ответить
История
Учеба в школе стала приравниваться к государственной службе при
Ответить
Английский язык
Английский. Придаточные предложения.
Ответить
Литература
Как могла закончится история Муму и Татьяны, не подчинись Герасим воле барыни
Ответить
Английский язык
Английский. Придаточные предложения
Ответить