Смысл выкупных операций и что это такое ?

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Выкупная операция — государственная кредитная операция, проведённая правительством Российской империи в связи с уничтожением крепостного права ( Крестьянская реформа 1861 года). Операция была проведена с целью способствовать переходу надельной земли в собственность крестьян. До выкупа крестьяне, оставаясь лично свободными, продолжали расплачиваться за пользование помещичьей землёй через барщину и оброк.