Летнее солнце ярко сияло на синем небе. В жарком воздухе царствовало безмолвие. Веселые кузнечики притихли и не трещали в высокой траве, попрятались яркие бабочки, замолчали птицы. Даже гибкие, длинные стебли дикого чеснока сто...
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Летнее солнце ярко сияло на синем небе. В жарком воздухе царствовало безмолвие. Веселые кузнечики притихли и не трещали в высокой траве, попрятались яркие бабочки, замолчали птицы. Даже гибкие, длинные стебли дикого чеснока стояли неподвижно на краю пыльной дороги. Густой пар поднимался от дремавшей под палящим солнцем земли. Душно было в дрожащих струях горячего воздуха. Выполни задание: 1. Разделите на слоги все слова из второго предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жар-ком,воз-ду-хе,цар-ство-ва-ла,без-мол-ви-я.
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