Помогите!!! Помогите с морфологическим разбором имени прилагательного Слова: Тишины золотое перо; И по утренней этой поре; Росистою ранью; И земной суете вопреки Сказочном чуде
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Помогите!!! Помогите с морфологическим разбором имени прилагательного Слова: Тишины золотое перо; И по утренней этой поре; Росистою ранью; И земной суете вопреки Сказочном чуде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотое - начальная форма-тишина, имя прилагательное, единственное число, иминительный падеж, неодушевлёное, средний род. Россистою - н.ф. - Росса, прил, ед.ч, ж.р, качественное, неодушевлёное, Т.п. Зимной - н.ф. - зима, прил, ед.ч, И.п, неодушевлёное, м.р
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