Помогите!!! Помогите с морфологическим разбором имени прилагательного Слова: Тишины золотое перо; И по утренней этой поре; Росистою ранью; И земной суете вопреки Сказочном чуде

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Помогите!!! Помогите с морфологическим разбором имени прилагательного Слова: Тишины золотое перо; И по утренней этой поре; Росистою ранью; И земной суете вопреки Сказочном чуде

Автор: Гость